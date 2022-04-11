مباحثات إيرانية قطرية حول سبل دعم طهران لكأس العالم

عقد وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي اجتماعا مع وزير الاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، حيث تم البحث بشأن دعم طهران لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال وزير الطرق الإيراني في الاجتماع، إن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة نتائج زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر، وإن الوزير القطري سيتوجه بعد شهر رمضان في إطار الاتفاقات المبرمة بين البلدين، إلى محافظات أخرى بما فيها شيراز واصفهان ومناطق شمال البلاد.

من جانبه، أعلن وزير المواصلات والاتصالات القطري، بانه يحمل تحية أمير بلاده إلى الشعب الإيراني، قائلا :"إن هناك قضايا مهمة تجمع بين البلدين الصديقين إيران وقطر ونحن على استعداد لإجراء مباحثات أكثر تفصيلا في هذا الإطار".

يذكر أن جزيرة كيش تستضيف على مدى يومي الأحد والاثنين مباحثات ثنائية بين وزير الطرق الإيراني ووزير المواصلات القطري، للمضي بالاهداف المشتركة في مختلف المجالات.

من جهته، أكد وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، على رفع العراقيل من مسار التعاون في مجال شحن السلع ونقل المسافرين بين الدوحة وطهران.

وأشار إلى أن "المونديال 2022 من أهم الفرص المتاحة على صعيد التعاون بين قطر وإيران"، مبينا أن العمل على إزالة العقبات من مسار هذا التعاون، سيصب في توسيع العلاقات الثنائية.

كما أعلن عن قرار الدوحة تسهيل اجراءات الزيارة لمشجعي المونديال 2022 من رعايا إيران الذين يرغبون في زيارة قطر لحضور المباريات، مؤكدا أن ذلك يستدعي المزيد من التعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات القطرية مع وزارة الطرق وإعمار المدن الإيرانية.

المصدر: "إيرنا"