الحوثيون يستغربون زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء

تساءل القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي عن مغزى زيارة المبعوث الأممي هانز غروندربرغ إلى اليمن، مستغربا سبب الزيارة قبل تنفيذ مطالب الجماعة.

وكتب الحوثي على "تويتر": "بماذا سيأتي بعودة عمليات البنك وصرف الرواتب، أم بالإغاثة التي خفضتها أمريكا أم بإطلاق الرحلات العلاجية التي تعهدت بها منظمة الأمم المتحدة، ولم تفي بها حتى الآن، أم بماذا؟".

بماذا سياتي بعودة عمليات البنك و صرف الرواتب ام بالاغاثة التي خفضتها امريكا

ام بإطلاق الرحلات العلاجية التي تعهدت بها منظمة الامم ولم تفي بها حتى الان

ام بماذا ؟ — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 10, 2022



ومن المنتظر أن يصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ، الاثنين إلى صنعاء في زيارة هي الأولى إلى المدينة منذ توليه مهام منصبه.

وكانت القيادات الحوثية ترفض مقابلته قبل تنفيذ مطالبهم في "رفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء".

ودعت الأمم المتحدة الجمعة الماضي، المانحين الدوليين لجمع نحو 80 مليون دولار لتمويل خطة تهدف لمنع تسرب النفط من ناقلة "صافر" المتهالكة قبالة سواحل اليمن.

ووقعت الأمم المتحدة في نارس الماضي، مذكرة تفاهم مع الحوثيين، لحل قضية الناقلة، وبحسب مضمون المذكرة، تقر جميع الأطراف بأنه "ليس على السلطات في صنعاء أية التزامات مالية".

من جهتها، حذرت منظمة "السلام الأخضر" البيئية، من أن "الناقلة المهجورة تشكل تهديدا خطيرا على حياة ملايين اليمنيين الذين قد يجدون أنفسهم بدون مياه للشرب ومساعدات غذائية، في حال عدم منع تسرب النفط".

و"صافر" التي صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها.

المصدر: RT + وكالات