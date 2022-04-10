الصومال.. الأمن يدمر سيارة مفخخة ويقضي على عناصر إرهابية

أعلنت قوات الأمن الصومالية أنها تمكنت من تدمير سيارة مفخخة في عملية نفذتها بمحافظة غلمدغ وسط البلاد، وتحييد عدد من العناصر الإرهابية.

وأفاد ضباط أمنيون في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن "عناصر القوات الأمنية تمكنوا من القضاء على عدد من مقاتلي حركة (الشباب) الإرهابية، وإفشال مخططهم لتنفيذ هجوم إرهابي في المنطقة".

وتقوم الأجهزة الأمنية الصومالية بجهود كبيرة لمنع أي تهديد للشعب، والقضاء على العناصر الإرهابية.

وأعلنت القوات العسكرية الصومالية الخاصة "غرغر" في يناير الماضي، عن إلقاء القبض على 3 عناصر من حركة "الشباب" الإرهابية، في منطقة "بريري" التابعة لمحافظة شبيلي السفلى.

وأفادت مصادر أمنية، أن "المقبوض عليهم متورطون في عمليات إرهابية، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تفجير ألغام أرضية في المنطقة".

المصدر: "الصومال اليوم" + "سبق"