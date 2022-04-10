"الاختيار 3".. مرسي يشيد بأخلاق السيسي ويطلب منه الانضمام لـ"الإخوان"

عرضت الحلقة 8 من مسلسل "الاختيار 3" المصري لقاء بين محمد مرسي والفريق أول عبد الفتاح السيسي، حيث عرض مرسي على السيسي الانضمام لجماعة "الإخوان" المسلمين.

وقال مرسي الذي يقوم بدوره الفنان المصري صبري فواز، في حديثه مع السيسي الذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال: "مصر محظوظة بيك ياسيادة الفريق، وعايزين نتآخى، فاستفهم السيسي عما يقصده بالتآخي؟

واستكمل مرسي حديثه: "أنت تتمتع بأخلاق رفيعة لم تعد موجودة.. ومش الناس بتقول عليك إخوان؟ خليك إخوان".

ويعرض مسلسل الاختيار في الجزء الثالث عدد من التفاصيل والكواليس التي يجري الكشف عنها لأول مرة حول فترة حكم جماعة "الإخوان" المسلمين بمصر، مرورا بالأزمات التي دخلت فيها الجماعة والصدام مع مؤسسات الدولة الأمنية المختلفة.

وفشلت الجماعة في تنفيذ كل المخططات التي وضعتها، حيث كانت كل تحركاتها مرصودة من جانب أجهزة الدولة المصرية، التي أعاقتها، وصولا إلى الإطاحة بها بعد اجتماع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، الذي أصبح رئيسا لمصر.

المصدر: "القاهرة 24"