طلب منها التوقف ولم يمنحها فرصة.. وفاة سيدة فلسطينية برصاص إسرائيل

قتلت سيدة فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية ظهر اليوم الأحد، قرب مدخل بلدة حوسان غرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وقالت زارة الصحة الفلسطينية، "توفيت السيدة التي أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليها في حوسان، وقد وصلت مستشفى بيت جالا وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم".

إلى ذلك قالت مراسلتنا، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على سيدة فلسطينية (47 عاما) في منطقة حوسان في بيت لحم وأصيبت بالساق، وذكر شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليها دون سبب بعد أن طلب منها التوقف ولم تُعط فرصة لتنفيذ الأمر.

المصدر: RT