الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في وسط البلاد (صور + فيديو)
أفادت وكالة "سانا" السورية مساء السبت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء منطقة مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد.
وصرح مصدر عسكري سوري بأنه حوالي الساعة 6.45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى.
وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.
وأفاد المصدر العسكري بأنه يتم العمل على تدقيق نتائج العدوان الإسرائيلي.
صور من تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ اسرائيلية في سماء منطقة #مصياف بريف #حماه.#سوريةpic.twitter.com/Saypbmly1S— خالد اسكيف (@khalediskef) April 9, 2022
#سوريا— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) April 9, 2022
توثيق آخر من الغارة الجوية المنسوبة لإسرائيل في منطقة مصياف مساء اليوم. pic.twitter.com/ABqfgwHBsi
غارات إسرائيلية على مواقع ميليشيات إيران بريف حماه منطقة مصياف استهدف مخازن للسلاح بالقرب من معامل الدفاع.#سوريا#إسرائيل#غارات#حماه#مصيافpic.twitter.com/YYWwz0WYw8— Nour Abo Hasan (@nourabohsn) April 9, 2022
المصدر: سانا