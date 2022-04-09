اعتقال داعشي أجنبي في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية نجاح إدارة مكافحة الإرهاب والحرس الوطني في القبض على واحد من مبايعي تنظيم "داعش" الإرهابي الأجانب.

وحسب بلاغ الوزارة قام العنصر الارهابي بمبايعة تنظيم "داعش" وينشط ضمن جناحه الإعلامي، لافته إلى أن "العنصر الارهابي جاء إلى تونس تحضيرا للإلتحاق بالعناصر الإرهابيّة بإحدى الدول المجاورة أو بما يُسمّى كتيبة أجناد الخلافة الإرهابيّة ببلادنا وذلك بالتنسيق مع عناصر إرهابيّة بسوريا".

وتابعت: "تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بعد ختم الأبحاث وإحالة المعني على أنظار النيابة العمُوميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

المصدر: "موازييك"