الإمارات ترحب بقرار تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

رحبت الإمارات بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحياته له وفق الدستور، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأعربت الإمارات عبر خارجيتها عن أملها في أن تساهم هذه الخطوة في الوصول إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية، لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار لليمن وشعبه.

وأكدت الخارجية "دعم الإمارات الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والهيئات والجهات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه و إنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن و الاستقرار في اليمن، وترسيخ تطلعات شعبة الشقيق في التنمية والازدهار".

#الإمارات ترحب بقرار الرئيس اليمني تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في #اليمن لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.#وامpic.twitter.com/s8CaZDOva2 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 7, 2022

كما رحبت بدعوة السعودية مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية، مؤكدة على "الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن".

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وأثنت الإمارات على الجهود المستمرة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لدعم السلام والاستقرار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية، وجددت التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته وتطلعاته، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

المصدر: "وام"