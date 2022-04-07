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في خطاب متلفز.. الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن تسليم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي (فيديو)

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في خطاب متلفز.. الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن تسليم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي (فيديو)
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بث التلفزيون اليمني صباح اليوم الخميس كلمة للرئيس عبد ربه منصور هادي أعلن فيها إنشاء مجلس قيادة رئاسي ونقل كافة صلاحياته له.

وقال هادي في كلمته: "أفوض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

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كما أعلن هادي تشكيل "هيئة (للتشاور والمصالحة) تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي".

وحسب إعلان هادي، فإن قرار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي جاء "رغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيدا على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه".

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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