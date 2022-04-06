الأمم المتحدة: الهدنة في اليمن لحظة ثمينة وعلى الجميع البناء عليها لشق مسار نحو السلام

شدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ على أهمية الهدنة المتفق عليها بين جماعة "أنصار الله" الحوثية والتحالف العربي بقيادة السعودية.

وأشار غروندبرغ، في تصريحات للصحفيين نشرها اليوم الأربعاء مكتبه، إلى أن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، وهي الأولى في اليمن على مستوى البلاد منذ ست سنوات، تمثل "لحظة ثمينة، إلا أنها عرضة للخطر أيضا".

وتابع: "تقدم هذه الهدنة نافذة صغيرة، إلا أنها مهمة، يمكن من خلالها البدء بعكس مسار الواقع الصعب، ولا بد من التأكيد على أن البناء على اتفاق الهدنة لدعم اليمنيين في شق مسار نحو السلام إنما هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأطراف ودول المنطقة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأكد المبعوث أن نجاح الكثير من الخطوات القادمة يتوقف على تلك الجهات، ولم يكن الاتفاق ليكون ممكنا دون دعمها، معربا عن امتنانه إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والسعودية وسلطنة عمان على دعمها الكبير للمبادرة الأممية.

وشدد غروندبرغ على ضرورة أن تشارك جميع الأطراف بحسن نية وبشكل بناء ودون طرح شروط مسبقة في حوار حقيقي بغية إنهاء النزاع، محذرا من أن العمل المشترك بين الأطراف المتحاربة من أجل تحقيق السلام يتطلب إرادة سياسية حقيقية.

وتابع: "أود أن أذكر بأنّ هذه الهدنة هي مهمة لكن هشة أيضا، وعلينا أن نحرص على اغتنام هذه الفرصة التي تقدمها لنا الهدنة بأفضل ما يمكن للعمل نحو إنهاء النّزاع. إن هذين الشهرين سيكونان اختبارا لالتزام الأطراف بالوصول إلى حل سلمي للنزاع يعلي أولويات الشعب اليمني واحتياجاته".

المصدر: RT