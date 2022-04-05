لبنان يتابع قضية طبيب موقوف بالإمارات

تتابع السلطات الأمنية اللبنانية، قضية طبيب لبناني اعتقل منذ يومين في دولة الامارات العربية المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المدير العام للأمن، اللواء عباس ابراهيم، يتابع عن كثب قضية الطبيب اللبناني، ريشار خراط، الموقوف في دولة الامارات العربية المتحدة.

وأكد مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت، اعتقال السلطات الإماراتية للطبيب ريشار خراط، يوم الأحد الماضي، خلال وجوده على أراضيها.

وكان ناشطون لبنانيون أطلقوا حملة لدعم الطبيب ريتشارد خراط، قالوا إن الإمارات اعتقلته بسبب تغريدة منسوبة له منذ سنتين، تحدث فيها مازحا عن الفرق بين الأسماء في الإمارات ولبنان.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية