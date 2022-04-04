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اليمن.. الكشف عن موعد بدء الرحلات بين صنعاء والقاهرة

أخبار العالم العربي

اليمن.. الكشف عن موعد بدء الرحلات بين صنعاء والقاهرة
Globallookpress
مسافرون بمطار صنعاء -أرشيف-
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توقع مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، اليوم الاثنين، بدء أولى الرحلات بين مطاري صنعاء والقاهرة خلال اليومين القادمين.

وأوضح الشايف في تصريح لموقع "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية أن انشغال الخطوط الجوية اليمنية بمحطات أخرى والضغط الكبير في الحجوزات حال دون بدء الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء اليوم.

ونفى الشايف وجود أي صعوبات أو مشاكل في استقبال الرحلات، وأكد استعداد المطار لتقديم مختلف الخدمات الملاحية للطائرات والمسافرين.

المصدر: "المسيرة"

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