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مراسلنا: إصابة ثمانية عناصر من الجيش العراقي بتفجير انتحاري في محافظة نينوى

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مراسلنا: إصابة ثمانية عناصر من الجيش العراقي بتفجير انتحاري في محافظة نينوى
AP https://arabic.rt.com/middle_east/1340991-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84/
عنصر من الجيش العراقي - صورة أرشيفية
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن ثمانية عناصر من الجيش العراقي أصيبوا بتفجير انتحاري في محافظة نينوى شمالي البلاد.

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وذكر مراسلنا، أن قوة من الجيش العراقي كانت تجري عملية تفتيش وبحث عن عناصر تنظيم "داعش" في جبال (نويكيط) جنوبي الموصل، قبل أن يفجر انتحاريا نفسه عليهم.

وأضاف، أن الانفجار تسبب بجرح ثمانية عناصر، بينهم ضابطين.


المصدر: RT

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