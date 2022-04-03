البرهان يدعو بعثة الأمم المتحدة في السودان للوقوف على "مسافة واحدة" من جميع الأطراف

دعا رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" للوقوف على "مسافة واحدة" من جميع الأطراف السياسية السودانية.

وجاء ذلك خلال استقبال البرهان رئيس بعثة "يونيتامس"، فولكر بيرتس، في الخرطوم اليوم الأحد.

وتطرق اللقاء، وفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة، للإحاطة التي قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في السودان.

وقال البرهان إن "الإحاطة لم تكن شاملة لمجمل الأوضاع في البلاد ولم تستصحب معها المؤشرات الإيجابية التي حدثت على الأرض".

من جهته، أوضح رئيس بعثة "يونيتامس" أن الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن مستمدة من المعلومات والتقارير التي يعدها مكتبه في الخرطوم.

وأبدى بيرتس استعداده لمراجعة أي معلومات غير دقيقة وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي.

وكان البرهان دعا أول أمس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إلى عدم تجاوز تفويض بعثته وهدد بطرده.

وتقود بعثة "يونيتامس" عملية تشاورية للأطراف السودانية ضمن مساع لحل الأزمة في البلاد.

المصدر: وكالات