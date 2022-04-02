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وزيرا الدفاع الإسرائيلي والإماراتي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية

أخبار العالم العربي

وزيرا الدفاع الإسرائيلي والإماراتي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية
Gettyimages.ru
علما الإمارات وإسرائيل
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه بحث مع نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي تعزيز العلاقات الثنائية بين تل أبيب وأبو ظبي، خاصة على الصعيد الدفاعي.

وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر: "هذا المساء تشرفت بالحديث مع صديقي ونظيري الإماراتي، معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع. حيث تمنيت له وللشعب الإماراتي العظيم رمضان كريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هذه الليلة".

وأضاف: "خلال مناقشتنا، أكدت التزامي بتعميق وتوسيع العلاقات الحديثة والممتازة بين بلدينا وبين مؤسساتنا الدفاعية".

المصدر: RT

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