وزيرا الدفاع الإسرائيلي والإماراتي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه بحث مع نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي تعزيز العلاقات الثنائية بين تل أبيب وأبو ظبي، خاصة على الصعيد الدفاعي.

وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر: "هذا المساء تشرفت بالحديث مع صديقي ونظيري الإماراتي، معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع. حيث تمنيت له وللشعب الإماراتي العظيم رمضان كريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هذه الليلة".

وأضاف: "خلال مناقشتنا، أكدت التزامي بتعميق وتوسيع العلاقات الحديثة والممتازة بين بلدينا وبين مؤسساتنا الدفاعية".

This evening I had the privilege of speaking to my friend and Emirati counterpart, H.E. Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, Minister of State for Defense Affairs. I wished him and the great people of the UAE, Ramadan Kareem as the holy month begins tonight. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) April 2, 2022

المصدر: RT