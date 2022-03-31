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التحالف العربي يؤكد التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يؤكد التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني
Gettyimages.ru
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أكد التحالف العربي بقيادة السعودية التزامه بوقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إنجاح المشاورات القائمة بالرياض.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي: "قواتنا الجوية لم تنفذ أي عمليات قتالية بالداخل اليمني"، مضيفا "نتخذ كافة الخطوات لإنجاح وقف العمليات العسكرية وصنع السلام الشامل في اليمن".

والأربعاء، انطلقت المحادثات اليمنية - اليمنية في العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، في مشاورات تستمر أسبوعا وتتناول 6 محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.

المصدر: "واس"




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