مجلس التعاون الخليجي يؤكد على أهمية المشاورات اليمنية - اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار

أكد مجلس التعاون الخليجي، أهمية المشاورات اليمنية - اليمنية لإنهاء الصراع في اليمن ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار.

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وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف فلاح مبارك الحجرف، خلال لقائه المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، إلى أهمية المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون لإنهاء الصراع في اليمن ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار الدعم.

وثمن في الوقت نفسه اهتمام وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن عبر قرارات مجلس الأمن.

وأضاف: "إن نجاح المشاورات اليمنية - اليمنية ليست خيارا، بل واجبا يتطلب استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية، ونبذ كل أسباب الفرقة والتباينات الداخلية، والإسهام الجاد والفاعل في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والملح، لبلورة خارطة للمستقبل واضحة المعالم لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه.

وثمن الحجرف المشاركة الفعالة للمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن، في المشاورات اليمنية - اليمنية التي تعقد برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: "واس"