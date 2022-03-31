حاكم دبي يعزي بوفاة أول مصرفي إماراتي

قدم حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعازيه بوفاة أول مصرفي إماراتي، رجل الأعمال والدبلوماسي الأسبق، عيسى صالح القرق، مؤسس "مجموعة عيسى صالح القرق".

وكتب بن راشد في تغريدة عبر "تويتر": "تعازينا لأسرة عيسى صالح القرق، وتعازينا لمجتمع دبي ومجتمع الإمارات بوفاته .. أول مصرفي إماراتي .. وأحد وجوه الدبلوماسية الإماراتية .. وأحد أهم رجال اقتصادنا الوطني .. وأحد أصحاب الجمعيات الخيرية والإنسانية بالدولة .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

تعازينا لأسرة عيسى صالح القرق وتعازينا لمجتمع دبي ومجتمع الإمارات بوفاته .. أول مصرفي إماراتي .. وأحد وجوه الدبلوماسية الإماراتية .. وأحد أهم رجال اقتصادنا الوطني .. وأحد أصحاب الجمعيات الخيرية والإنسانية بالدولة .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/MvXVYqv1EB — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 31, 2022

وأسس رجل الأعمال الراحل مجموعة "عيسى صالح القرق" وشغل منصب رئيس مجلس إدارتها بين 1960 و2022، كما أطلق "مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية"، وقدم مساعدات في مجالات متنوعة، منها التعليمية والطبية ومشاريع الإسكان الخيرية، وكفالة الأيتام والمسنين، وبناء المساجد، ودعم الوعي بالتراث الإسلامي والحضارة الإسلامية، وغيرها.

وتضم محفظة أعمال المجموعة 32 شركة تمثل 370 علامة تجارية عالمية ضمن قطاعات الأعمال المتخصصة، بما فيها مشاريع مشتركة طويلة الأمد.

المصدر: RT + "الخليج"