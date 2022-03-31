اشتية يحذر من تداعيات الجرائم الإسرائيلية

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، من التداعيات الخطيرة للجرائم الإسرائيلية في جنين وبيت لحم.

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واعتبر اشتية الجريمة الإسرائيلية في جنين وبيت لحم، "فصلا جديدا يضاف إلى فصول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد أبناء شعبنا، يشارك فيها المستوطنون بإيعاز مباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي سمح للمستوطنين باستخدام السلاح لقتل المواطنين، الأمر الذي ينطوي على خطورة كبيرة، تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية لأبناء شعبنا ووقف ماكينة القتل من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين".

ودعا المنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة الجريمة الإسرائيلية، محملا إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي ستترتب عن انتهاكاتها المريعة ضد أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة، والتي اعتبرتها منظمات حقوقية دولية في تقاريرها مؤخرا بأنها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والتطهير العرقي والتي توجب المحاسبة في المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار إلى أن "الجريمة الإسرائيلية في جنين وبيت لحم تعكس عقيدة القتل والترويع التي يعتنقها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وجنود الاحتلال والمستوطنون لفرض وقائع بغطرسة القوة في الأراضي المحتلة".

المصر: وسائل إعلام فلسطينية