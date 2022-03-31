وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويوجه رسالة إلى "حماس" (فيديو)

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من طرف الشرطة الإسرائيلية.

وقال بن غفير متحديا حركة "حماس" من داخل باحات الأقصى: "طوال الليل، هددني المتحدث باسم حماس وأعضاء من حماس وقالوا إنني مستهدف وتوعدوني إذا حضرت إلى هنا".

وأضاف: "لذلك أقول للمتحدث باسم حماس أقترح عليك أن تصمت. المنفذ إرهابي، إنهم إرهابيون. مع الإرهابيين لا نتحدث عن الاستسلام أو الضعف".

وتابع: "جولتي هنا ترسل رسالة واحدة بسيطة، أنا لا أستسلم ولا أتراجع، ويجب على دولة إسرائيل ألا تنحني لهؤلاء الإرهابيين الذين يريدون قتلنا جميعا. وبشأن تقييد وصول اليهود إلى هنا في رمضان أدعو حكومة إسرائيل إلى وقف هذا.. فالعدو يدرك أيضا أن هذا دليل على ضعف".

وتشهد الضفة الغربية أجواء من التوتر على خلفية تصعيد القوات الإسرائيلية إجراءاتها وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تزامنا مع 3 عمليات وقعت داخل مدن إسرائيلية في أسبوع واحد.

المصدر: RT