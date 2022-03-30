مصدر مقرب من الجعفري ينفي لـRT وفاته

نفى مصدر دبلوماسي عراقي مقرب من رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري في حديث لـRT خبر وفاة الأخير.

وقال الدبلوماسي الذي رافق الجعفري خلال فترة ترؤسه وزارة الخارجية إن "خبر الوفاة غير صحيح، وهناك صفحة على (الفيسبوك) روجت له، وللأسف تناقلته مجموعات نخبوية سياسية".

وأضاف، أن "الجعفري يمر بوضع صحي غير جيد، لكن خبر وفاته غير صحيح".

وتناقلت مجموعات على "الواتساب" وحسابات على "الفيسبوك" خبر وفاة إبراهيم الجعفري ثاني رئيس وزراء عراقي بعد سقوط نظام صدام حسين، كما أنه تسلم منصب وزير الخارجية خلال فترة حكومة حيدر العبادي 2014 - 2018.

ومنذ نحو 4 سنوات غاب الجعفري عن المشهد السياسي العراقي، وحسب المعلومات، فإنه "يقيم في لندن".

المصدر: RT