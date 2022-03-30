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"هذا لا يكفي".. "أنصار الله" ترد على إعلان التحالف العربي وقف عملياته في اليمن

أخبار العالم العربي

Globallookpress Mohammed Mohammed/XinHua
صورة أرشيفية
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صرح عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، بأن "إعلان التحالف السعودي وقف العمليات العسكرية لا معنى له إذا لم يرفع الحصار عن اليمن".

جاء ذلك في تغريدة له على موقع "تويتر"، حيث تابع البخيتي بأن "الحصار يعد عملا عسكريا، لأنه مفروض بقوة السلاح"، لذلك يرى أن "معاناة اليمنيين من الحصار أشد من الحرب نفسها، ما يعني استمرار العمليات العسكرية اليمنية التي تستهدف كسر هذا الحصار".

وكان التحالف السعودي قد أعلن مساء أمس، الثلاثاء 29 مارس، وقف العمليات العسكرية في اليمن اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن "وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني يأتي لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام، واستجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".

المصدر: تويتر

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