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اليمن.. الحوثيون يعلنون تعثر صفقة لتبادل الأسرى تشمل شقيق الرئيس ووزير الدفاع السابق

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اليمن.. الحوثيون يعلنون تعثر صفقة لتبادل الأسرى تشمل شقيق الرئيس ووزير الدفاع السابق
Gettyimages.ru
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أعلن رئيس لجنة الأسرى في الحكومة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية عبد القادر المرتضى تعثر رفع قوائم تبادل الأسرى إلى الأمم المتحدة.

وفي تغريدة عبر "تويتر" قال المرتضى إنه "كان من المقرر أن نرفع قوائم تبادل الأسرى اليوم بحسب الاتفاق، وأبلغنا الأمم المتحدة بجهوزيتنا"، وأضاف: "لكن للأسف أُبلغنا بأن الطرف الآخر غير جاهز، وقد طلبوا مهلة أسبوع" في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأعرب المرتضى عن أمله في أن "يتم الالتزام بالاتفاق كما هو".

وكان المرتضى أعلن قبل يومين أنه تم التوصل إلى "اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الأمم المتحدة" تشمل مئات الأسرى لدى الجانبين، وبينهم ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، إضافة إلى وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.

وأوضح المرتضى أن عملية التبادل تشمل 1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (من جانب "الحوثيين"، مقابل 823 أسيرا "من الطرف الآخر" بينهم 16 سعوديا و3 سودانيين، إضافة إلى هادي والصبيحي.

المصدر: RT

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