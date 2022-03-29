اليمن.. الحوثيون يعلنون تعثر صفقة لتبادل الأسرى تشمل شقيق الرئيس ووزير الدفاع السابق

أعلن رئيس لجنة الأسرى في الحكومة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية عبد القادر المرتضى تعثر رفع قوائم تبادل الأسرى إلى الأمم المتحدة.

وفي تغريدة عبر "تويتر" قال المرتضى إنه "كان من المقرر أن نرفع قوائم تبادل الأسرى اليوم بحسب الاتفاق، وأبلغنا الأمم المتحدة بجهوزيتنا"، وأضاف: "لكن للأسف أُبلغنا بأن الطرف الآخر غير جاهز، وقد طلبوا مهلة أسبوع" في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

كان اليوم هو موعد رفع قوائم الاسرى حسب الاتفاق

وكنا جاهزين لذالك وابلغنا الامم المتحدة بجهوزيتنا لكن للاسف ابلغونا بان الطرف الاخر غير جاهز وقد طلبوا مهلة اسبوع.

نامل ان يتم الالتزام بالاتفاق كما هو. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) March 29, 2022

وأعرب المرتضى عن أمله في أن "يتم الالتزام بالاتفاق كما هو".

وكان المرتضى أعلن قبل يومين أنه تم التوصل إلى "اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الأمم المتحدة" تشمل مئات الأسرى لدى الجانبين، وبينهم ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، إضافة إلى وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.

بتاريخ 21/مارس/2022 وبرعاية الأمم المتحدة تم بعون الله التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الاسرى عبر الامم المتحدة تشمل:-

1400 من اسرى الجيش واللجان الشعبية.. مقابل

823 من الطرف الاخر بينهم 16 اسير سعودي. و3 سودانيين. بالاظافة لناصر منصور هادي.. ومحمود الصبيحي. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) March 27, 2022

وأوضح المرتضى أن عملية التبادل تشمل 1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (من جانب "الحوثيين"، مقابل 823 أسيرا "من الطرف الآخر" بينهم 16 سعوديا و3 سودانيين، إضافة إلى هادي والصبيحي.

المصدر: RT