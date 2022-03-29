محامي حسني مبارك ينفي خبر وفاته

نفى فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته بسرطان الدم.

وقال الديب لصحيفة "الشروق" المصرية إنها "شائعة سخيفة"، طالبا الدعاء له بتجاوز مرضه.

وكان المحامي المصري أعلن خلال الشهر الجاري عن إصابته بمرض "سرطان الدم"، واعتزال المرافعة الشفهية أمام المحاكم بسبب مرضه.

وتولى المحامي الديب العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري، من أبرزها الدفاع عن الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، في كافة التهم التي وجهت إليه، بعد تخلليه عن حكم البلاد إبان ثورة 25 يناير عام 2011.

المصدر: "الشروق"