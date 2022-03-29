المغرب.. إحباط تهريب أطنان من الحشيش وحجز أسلحة نارية جنوب المملكة

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة كلميم المغربية الاثنين من توقيف 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات وحيازة السلاح بدون ترخيص.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهم في عمليات أمنية متفرقة، حيث تم توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة رباعية الدفع بمدخل مدينة كلميم، بينما تم توقيف المشتبه فيه الثالث بالمنطقة القروية أباينو والتي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن المدينة.

وأضاف المصدر أن عملية التفتيش داخل منزل المشتبه به الثالث أسفرت عن حجز بندقية للصيد غير مرخصة و14 خرطوشة نارية، علاوة على سيارتين إحداهما رباعية الدفع و88 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها حوالي 2 طن و313 كيلوغرام.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي