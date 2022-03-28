الإمارات تفرج عن سجناء بمناسبة رمضان

أمر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 540 نزيلا من المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول شهر رمضان.

إقرأ المزيد

وتأتي هذه الخطوة، بحسب "الإمارات اليوم"، في "إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم".

ويصدر الشيخ خليفة، في كل عام، العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الروابط الأسرية.

المصدر: "الإمارات اليوم"