العراق.. محتجون يحرقون مقر "الديمقراطي الكردستاني" بعد "إساءة عضو فيه" للسيستاني (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق بأن محتجين في بغداد أحرقوا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد إساءة كاتب يعتقد أنه عضو فيه، للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

وتجمع العشرات من أنصار الفصائل المسلحة أمام مقر الحزب في بغداد في وقت متأخر من الليلة الماضية، وقاموا باقتحامه وإشعال النيران فيه، بعد أن نشر الكاتب نايف الكردستاني المحسوب على الحزب، تغريدة "أساء فيها للسيستاني".

من جانبه، استنكر "الديمقراطي الكردستاني" تغريدة نايف الكردستاني مشددا على أن هذا الشخص ليس له أي علاقة بالحزب.

وأكد الحزب في بيان له مساء الأحد أنه يكن "كل الاحترام والتقدير لجميع المرجعيات الدينية الرشيدة ورجال الدين الأكارم، وينصح بشكل متواصل أعضاءه وكوادره بضرورة احترام جميع المرجعيات الإسلامية والديانات الأخرى وذلك تماشيا مع نهج البارزاني الخالد".

وتابع: "لذلك نستنكر وندين وبشدة تغريدة المدعو الدكتور نايف الكوردستاني التي أساء فيها إلى المرجعيات الرشيدة.. كما نعلن للجميع أن الشخص المذكور ليس له أية علاقة أو انتماء للحزب الديمقراطي الكوردستاني لا من قريب ولا من بعيد وأن تغريدته تمثل رأيه الشخصي".

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اعتقال الكردستاني على خلفية نشره التغريدة المسيئة للمرجعية الدينية، وتسليمه للجهات القضائية "لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

المصدر: RT