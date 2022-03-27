شاهد.. ضبط مركز للاتجار بالبشر بينهم أطفال مصريون في ليبيا (فيديو)

داهمت قوات الأمن الليبية في بلدية امساعد مركزا للاتجار بالبشر، حيث تم العثور على 120 مهاجرا بينهم 70 طفلا تم نقلهم إلى أحد مراكز الاحتجاز.

وعلقت مؤسسة "العابرين" لمساعدة المهاجرين ومقرها طبرق في منشور على صفحتها الرسمية، بالقول إن ما جرى هو صدمة في الوسط الحقوقي والإنساني، واستمرار للمجازفة واستخدام الأطفال وإرسالهم عبر رحلات مميتة وتعريضهم للانتهاكات الجسيمة.

ودعت مؤسسة "العابرين" السلطات الأمنية لاتخاذ وقفة جادة بخصوص ظاهرة الاتجار بالبشر.

وسبق أن أدانت تقارير عدة لمنظمات دولية ظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا، والظروف السيئة التي يعاني منها المهاجرون بعد إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز.

إلى ذلك، أفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي في تصريح لموقع "القاهرة 24" بنه تم ضبط مخزن في ليبيا به نحو 120 شخصا مهاجرا غير شرعي من بينهم 70 طفلا قاصرا من محافظات مختلفة، مثل الدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية.

وأكد الرائد إبراهيم الشهيبي رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منفذ امساعد الليبي، أنه تم وضع المهاجرين بمخازن تهريب قبل صعودهم على متن مركب صيد في رحلة هجرتهم إلى إيطاليا.

#برقة#امساعد

القوات المسلحة العربية الليبية تداهم وكر لتهريب والهجرة الغير شرعية في مدينة امساعد بالقرب من الحدود المصرية pic.twitter.com/4cFVVmX8Dy — Anis Abdaljawad انيس عبدالجواد #هلها_قراضين_بصلها (@AnisAbdaljawad) March 27, 2022

المصدر: وسائل إعلام