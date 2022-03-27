العراق.. اعتقال وزير الهجرة والمهجرين السابق بتهمة القتل العمد

اعتقلت شرطة محافظة دهوك شمال العراق وزير الهجرة والمهجرين السابق ديندار نجمان دوسكي بتهمة "القتل العمد".

وقال مصدر أمني، إن "شرطة دهوك اعتقلت وزير الهجرة والمهجرين السابق ديندار نجمان دوسكي وابن شقيقه بتهمة القتل العمد"، مبينا أن "تهمة القتل نفذت قبل أسبوع نتيجة خلافات على أملاك وعقارات".

وأضاف، أن "الشرطة اعتقلت الوزير وابن شقيقه، الذي اعترف أنه هو من نفذ جريمة القتل وليس عمه".

وتابع: "ذوي المجني عليه يتهمون الوزير بتنفيذ الجريمة"، مشيرا إلى أنه "تم التحفظ على الاثنين لحين اكتمال التحقيقات".

ووقعت جريمة القتل قبل أسبوع في قرية "پیرفاتي" قرب مدينة دهوك، بحق أحد المواطنين ويدعى كامران يونس، وقال المتحدث باسم شرطة دهوك المقدم هيمن سليمان، إنه "تم إلقاء القبض على شخصين على خلفية قضية قتل المدعو كامران يونس، أحدهما وزير الهجرة والمهجرين الأسبق في العراق".

المصدر: "السومرية" + "رووداو"