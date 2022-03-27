الكويت.. النيابة العامة تطعن بالحكم في قضية "صندوق الجيش"

قدمت النيابة العامة اليوم طعنا ضد الحكم الصادر بقضية "صندوق الجيش" والمتهم فيها الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح، وآخرين.

وقال مصدر لصحيفة "القبس" الكويتية إن النيابة العامة طالبت بمعاقبة المتهمين، وإصدار أحكام بحبسهم في التهم الموجهة إليهم

وفي الثامن من مارس، قضت محكمة كويتية ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش"، ونطق بالحكم في جلسة علنية.

والقضية متهم فيها رئيس الوزراء السابق جابر المبارك، ووزير الداخلية والدفاع الأسبق خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار، وآخرون.

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة السابق وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية