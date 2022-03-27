الأردن يرفع معظم قيود مكافحة كورونا

قررت الحكومة الأردنية رفع معظم القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا، بعد نحو عامين من فرضها.

وجاء رفع القيود في أعقاب تراجع الإصابات بكورونا في البلاد التي شهدت تفشيا للمتحورة "أوميكرون" في وقت سابق من هذا العام.

وعزا رئيس الوزراء بشر الخصاونة في بيان هذا الإجراء إلى "تحسن الوضع الوبائي ولتحقيق التوازن ما بين المتطلبات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية".

وأول هذه الإجراءات، "السماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة بدون اشتراط ارتداء الكمامة واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وعمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية".

كما تقرر "إقامة التجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها بما في ذلك موائد الرحمن والخيم الرمضانية".

وقررت الحكومة، "السماح بإقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقا لطاقتها الاستيعابية وبدون التقييد بمسافات التباعد مع الالتزام بارتداء الكمامة".

وتم تقييد أداء الصلوات الجماعية منذ تفشى الوباء في البلاد عام 2020.

وكان الأردن ألغى منتصف الشهر الماضي فحص مسحة الأنف PCR للقادمين للمملكة وتخفيض فترة العزل للمصابين بكورونا إلى 5 أيام.

وسجلت المملكة الأسبوع الماضي 28 وفاة و3171 إصابة وهو رقم قليل مقارنة مع أكثر من 22 ألف إصابة سجلت في يوم واحد منتصف الشهر الماضي.

المصدر: "بترا"