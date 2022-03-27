مصر.. الجيش يزيل مزارع بانجو ويتلف كميات ضخمة من المخدرات بسيناء

شن عناصر حرس الحدود المصري بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني حملة للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة بجنوب سيناء.

ونجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية.

#المتحدث_العسكرى : قوات حرس الحدود تقوم بحملة مكبرة للبحث والتفتيش على الزراعات المخدرة بسيناء ...



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وأسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة، وتم ضبط 54 طنا من نبات البانجو الجاف، 280 كيلو جراما من بذور البانجو، 245 كيلو جراما من بذور الخشخاش، 114 طنا من بودره البانجو، 17 طنا من الهيدرو الجاف، 401 كيلو جرام من بودرة الحشيش، 481 فرشا للحشيش، 306 كيلو جرامات من الحشيش المفروم، و50 كيلو جراما من بذور الهيدور المخدر، 10 مصانع للحشيش بمشتملاته و2 مكبس حشيش، و29 زجاجة من مادة الكتامين المخدرة.

RT

RT

كما أشار المتحدث باسم الجيش المصري، غريب عبد الحافظ غريب، إلى أنه تم العثور على رشاش كلاشنكوف وبندقية آلية و1800 من الذخائر مختلفة الأعيرة.

وأكد غيب، مواصله قوات حرس الحدود بذل جهودها لأداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والاضرار بالأمن القومي المصري.

المصدر: RT