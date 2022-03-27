بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام

شدد رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت على أهمية الاجتماع الذي عقده قبل أسبوع في شرم الشيخ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، واصفا إياه بـ "لحظة حاسمة".

وشدد بينيت اليوم خلال جلسة حكومية أسبوعية على أن العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل "تمر بفترة جيدة"، مشيرا إلى أنها تعد لاعبا مهما على الساحتين الإقليمية والدولية و"تبني روابط قديمة وجسورا جديدة".

وتابع: "كان الاجتماع في الأسبوع الماضي مع الرئيس السيسي وولي عهد الإمارات لحظة حاسمة. التقى سلامنا الأقدم، مع مصر، بأحدث سلام، وهو سلام "اتفاقات إبراهيم". نحن جميعا نضيف المزيد والمزيد من المحتوى دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا إلى هذه العلاقات القائمة منذ أكثر من بضع سنوات، من أجل إقامة روابط بين الدول المعتدلة في الشرق الأوسط".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعادته برؤية استمرار هذه العملية في الاجتماع الذي سيعقد اليوم في كيبوتس سديه بوكر في النقب بين وزراء خارجية إسرائيل يائير لابيد والولايات المتحدة أنتوني بلينكن ومصر سامح شكري والإمارات عبدالله بن زايد والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني والمغرب ناصر بوريطة.

ووجه بينيت انتقادات جديدة إلى إيران، واصفا إياها "لاعبا في الشرق الأوسط لا يكف عن إثارة الحروب وإشعال النيران".

وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي على طهران اللوم في الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية على السعودية، قائلا إن هذه الجماعة مدارة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأقر بينيت بأن فكرة رفع الولايات المتحدة اسم الحرس الثوري من قائمتها الخاصة بالتنظيمات الإرهابية الخارجية "مزعجة للغاية وليس لنا فقط"، وتابع: "ما زلنا نأمل ونعمل على منع حدوث ذلك".

المصدر: RT