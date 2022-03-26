العراق يدين استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية

دان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "الهجمات الحوثية الأخيرة" التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية.

وذكر بيان للوزارة، أن "حسين التقى نظيره السعودي فيصل بن فرحان، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة في نسخته الـ20".

وأضاف، أن "الوزير العراقي أعرب عن إدانة واستنكار بلاده للهجمات التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها الحيوية والمدنية، والتي كان آخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة آرامكو في جدة وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عدد من المنازل والمركبات".

وبحث اللقاء بحسب البيان "التنسيق والتشاور المستمر في شتى المجالات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما بحثا أهمية تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائي".

وتبادل الطفان وفقا لبيان وزارة الخارجية العراقية "الرؤى، والتقييم حول مجمل تطورات القضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام الجانبين، ومواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام، والتنمية".

المصدر: RT