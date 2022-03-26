التحالف العربي يمهل الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه أمهل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية ثلاث ساعات لإخراج أسلحتها من مينائي الحديدة والصليف المطلين على البحر الأحمر ومطار صنعاء الدولي.

وذكر التحالف اليوم السبت أن قواته استهدفت أربعة زوارق مفخخة قيد التجهيز في ميناء الصليف وأحبطت هجوما وشيكا على ناقلات نفطية، مضيفا أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها في الميناء.

كما أعلن التحالف عن استهدافه طائرات مسيرة مفخخة قيد التجهيز في مينائي الحديدة والصليف، محملا الحوثيين المسؤولية عن استخدام مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية في السعودية.

وشدد التحالف على أن الحوثيين "يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكريا"، مطالبا "أنصار الله" بإخراج أسلحتها من هذه المواقع، بالدرجة الأولى من مطار صنعاء.

وتابع: "نمهل الحوثيين ثلاث ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء".

ولم يوضح التحالف ماهية الإجراءات التي يعتزم اتخاذها في حال رفض "أنصار الله" تلبية هذا الطلب.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد عسكري جديد في اليمن، حيث أعلن التحالف عن إطلاق "عملية استجابة" بهدف "تحقيق مبدأ الأمن الجماعي"، ردا على سلسلة هجمات شنها الحوثيون أمس على منشآت مدنية داخل المملكة.

المصدر: "واس" + "الإخبارية"