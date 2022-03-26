تونس.. الغنوشي يدعو مكتب مجلس النواب إلى الانعقاد

دعا رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، مكتب مجلس النواب للانعقاد صباح يوم الاثنين، وذلك للنظر في جدول أعمال المجلس للفترة القادمة.

وجاءت دعوة الغنوشي، من خلال تدوينة نشرها مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله المكلف بالإعلام والاتصال ماهر المذيوب.

وكان أمر رئاسي صدر في 29 من يوليو الماضي قضى "بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 يوليو 2021 وأشار الأمر الرئاسي رقم 80 إلى أنه يمكن التمديد في مدة التعليق بمقتضى أمر رئاسي وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور.

كما نص الأمر أيضا على رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله، وقرر الرئيس التونسي وقتها قيس سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب" لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

المصدر: "موزاييك اف ام"+RT