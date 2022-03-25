سفير فنلندا يحذف تغريدة انتقد فيها المغرب (صورة)

حذف سفير فنلندا بالمغرب وموريتانيا بيكا هيفوين، تغريدة نشرها على "تويتر" انتقد بها عدم مشاركة المغرب للمرة الثانية في بحث قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد روسيا.

وخلال تصويت للجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، دعمت 140 دولة مشروع القرار وامتنعت 38 عن التصويت، فيما صوتت بالرفض خمس دولة، في وقت غاب المغرب عن التصويت مثل المرة السابقة.

وجاء في تغريدة سفير فنلندا: "كان المغرب غائبا في التصويت الذي أدان غزو روسيا"، مضيفا: "سيظهر التاريخ أن العدالة سوف تسود".

وأشار بيكا هيفوين إلى أن "موريتانيا صوتت لصالح القرار الإنساني".

ويبدو أن سفير فنلندا أدرك الخطأ الذي وقع فيه بتدخله في قرارات المغرب، وهو ما يخالف الأعراف الدبلوماسية إذ سارع إلى حذف التغريدة من حسابه الرسمي.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكدت في بلاغ سابق أن عدم مشاركة المغرب لا يمكن أن تكون موضوع أي تأويل بخصوص موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا وأوكرانيا.

وأبرز البلاغ أن المملكة المغربية تواصل متابعة، بقلق وانشغال، تطور الوضع بين أوكرانيا وروسيا.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي