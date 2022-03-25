التحالف العربي يعلن صد هجوم على "عصب الاقتصاد العالمي" في السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنه تمكن من اعتراض وتدمير 9 مسيرات مفخخة "تعمدت استهداف الأعيان المدنية ومصادر الطاقة".

كما أعلن عن "اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة"، مؤكدا "أننا أحبطنا كافة المحاولات العدائية لاستهداف المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية".

وأشار التحالف إلى أن "المحاولات الحوثية العدائية تصعيد خطير يستهدف أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي".

المصدر: "واس"