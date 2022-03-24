بلينكن إلى الشرق الأوسط والملف الأوكراني على رأس الأجندة

أعلنت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيجري جولة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بلينكن، خلال الجولة التي ستستغرق من 26 حتى 30 مارس، سيجري مشاورات مع شركاء واشنطن بشأن "طيف من المسائل الإقليمية والدولية ذات الأولوية، بما فيها حرب الحكومة الروسية على أوكرانيا، والأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، واتفاقات أبراهام واتفاقات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين والحفاظ على فرصة لتطبيق حل الدولتين، وغير ذلك".

وفي مستهل الجولة، سيزور بلينكن إسرائيل حيث سيجري محادثات مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس والرئيس يتسحاق هرتصوغ، ثم سيتوجه إلى رام الله حيث سيجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثلين عن المجتمع المدني.

وبعد ذلك سيسافر بلينكن إلى المغرب حيث سيعقد لقاءات مع وزير الخارجية ناصر بوريطة ومسؤولين حكوميين كبار آخرين، بالإضافة إلى اجتماع سيعقده خلال زيارته إلى الرباط مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وستصبح الجزائر الوجهة الختامية ضمن جولة بلينكن، حيث سيجتمع بالرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وأقر البيان بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتخذ مكانة خاصة ضمن أجندة هذه الجولة، مشيرا إلى أن بلينكن خلال الزيارة "سيؤكد لجميع الزعماء الأجانب الذين سيجتمع بهم تضامن الولايات المتحدة مع حكومة أوكرانيا وشعبها في مواجهة عدوان الكرملين".

وتابع:" سنواصل العمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا لفرض المزيد من التكاليف على بوتين وداعميه ما لم يغير بوتين نهجه".

المصدر: RT