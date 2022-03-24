تركيا: ضبط مهاجرين غير نظاميين في ولاية "وان"

أعلنت السلطات التركية ضبط 41 مهاجرا غير نظامي من الجنسية الأفغانية، في ولاية "وان"، وأوقفت شخصا بتهمة تهريبهم.

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وأفادت وكالة "الأناضول" بأن توقيف المهاجرين تم خلال عملية نفذتها فرق من مديرية الأمن، في قضاء "إيبيك يولو" التابع للولاية.

وأوضحت، ضبطت الفرق المهاجرين داخل محل فارغ في مجمع تجار الخردة.

وأكدت مصادر أمنية أن المهاجرين يحملون الجنسية الأفغانية، ودخلوا تركيا بطرق غير قانونية.

وكشفت أن الفرق المشاركة في العملية أوقفت أيضا شخصا بتهمة تهريب هؤلاء المهاجرين.

المصدر: "الأناضول"