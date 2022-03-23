الراعي من مصر: لبنان فقد هويته

رأى البطريرك الماروني اللبناني، مار بشارة بطرس الراعي، أن لبنان فقد صحته وهويته الأساسية، مشددا على أن "الحل هو في أن يكون لبنان بلدا حياديا".

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وقال الراعي في تصريح، خلال زيارة يقوم بها إلى دولة مصر: "لبنان فقد صحته وهويته الأساسية وهي الحياد، فهو ليس للحرب والصراعات والانعزال عن العالم، إنما لبنان رسالة الحوار والتلاقي".

وأشار إلى أن "أسباب العزلة معروفة والحل هو في أن يكون لبنان بلدا حياديا، عندها يعود الازدهار والنمو، فالحرب والصراعات والخلافات ليست لصالح اللبنانيين، ويجب ألا يكون البلد دويلات أو جمهوريات، ويجب أن يكون سيد نفسه".

وأضاف: "ولأن اللبنانيين غير قادرين على الجلوس مع بعضهم البعض فيجب أن يكون هناك مؤتمر دولي كالطائف، والجميع موافق على ذلك، رغم صعوبة إجرائه". وقال: "سأزور الرئيس ميشال عون عند عودتي إلى لبنان بعد زيارته إلى الفاتيكان".

وتوجه الراعي إلى اللبنانيين بالقول: "لا تفوتوا الفرصة التي أعطاكم إياها الدستور في الانتخابات".

المصدر: MTV