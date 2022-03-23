تركيا: إنقاذ 35 مهاجرا قبالة سواحل موغلا

أفادت وكالة "الأناضول" بأن السلطات التركية أنقذت 35 مهاجرا قبالة سواحل ولاية موغلا، بعدما أجبرتهم قوات يونانية على العودة نحو المياه التركية.

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وأشار خفر السواحل التركي، إلى أنه تلقى بلاغين عن وجود مهاجرين داخل قاربين مطاطيين قبالة سواحل بودروم، فتوجهت فرقه على الفور إلى الموقعين.

وأوضح خفر السواحل، أنه أنقذ 35 مهاجرا كانوا على متن القاربين أرغمتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية.​​​​​​​

ونقلت فرق الإنقاذ المهاجرين إلى البر التركي، وأحالتهم إلى مديرية الهجرة في إزمير.​​​​​​

المصدر: "الأناضول"