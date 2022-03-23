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غضب في السعودية بعد القبض على وافد مصري يبيع أغناما نافقة لمطاعم في المملكة! (فيديو)

أخبار العالم العربي

غضب في السعودية بعد القبض على وافد مصري يبيع أغناما نافقة لمطاعم في المملكة! (فيديو)
أرشيف
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أثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية غضبا كبيرا، حيث وثق لحظة ضبط لحوم أغنام نافقة كانت في طريقها لبعض المطاعم بالمملكة.

ويظهر الفيديو مواطنين سعوديين أوقفوا سيارة على الطريق تحمل عددا من الأغنام النافقة. وباستجواب السائق اتضح أنه وافد مصري الجنسية، وأنه كان يحمل هذه الأغنام لبيع لحمها للمطاعم حيث تطبخ وتقدم للزبائن.

وتسببت الواقعة بموجة غضب واسعة بين السعوديين، الذين طالبوا السلطات بتشديد الرقابة على المطاعم ومراقبة ما يتم تقديمه للزبائن.

المصدر: RT

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