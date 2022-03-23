‏الخارجية الكويتية ترحب ببيان ميقاتي

رحبت وزارة الخارجية الكويتية ببيان رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي حول إعادة العلاقات اللبنانية الخليجية.

عبرت الخارجية الكويتية عن ترحيبيها ببيان ميقاتي حول تجديد التزام لبنان بالإجراءات اللازمة لإعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي في بيان نشر على "تويتر".

وأكدت: "تطلعها في هذا السياق إلى استكمال الإجراءات البناءة والعملية في هذا الصدد وبما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق".

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وقال ميقاتي يوم الاثنين الفائت: "أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته".

وشدد على"ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان"، مؤكدا "التزام لبنان باتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية".

المصدر: الخارجية الكويتية