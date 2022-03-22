التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه جدة السعودية
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية في المملكة اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه مدينة جدة.
وقال التحالف في بيان له إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان".
وأضاف أن "تصعيد المليشيا (الحوثيون) لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية".
#عاجل#التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه جازان.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) March 22, 2022
وكان التحالف أعلن الأحد عن هجوم نفذه الحوثيون استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ"ارامكو" بجدة.
المصدر: "واس" + RT