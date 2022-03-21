إعلام إسرائيلي: الصواريخ الحوثية التي استهدفت جدة رسالة واضحة من طهران لإسرائيل

أفادت قناة I24 الإسرائيلية بأن الصواريخ التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن باتجاه مدينة جدة السعودية "هي رسالة واضحة من طهران لتل أبيب".

ونقلت القناة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "الصواريخ الحوثية التي استهدفت الأحد، المنشأة النفطية التابعة لآرامكو في جدة، هي بمثابة رسائل واضحة من قبل الأذرع الإيرانية ومن طهران لإسرائيل تتعلق بالقرب الجغرافي وباستهدافات تكون قريبة من إسرائيل".

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وأضافت أن "إسرائيل حذرت في وقت سابق، من أن الوضع في اليمن والتهديدات الحوثية قد تشكل خطرا أمنيا عليها وعلى حدودها الجنوبية، وبالأمس هناك من رأى بذلك رسالة واضحة".

وتابعت: "هناك من يقول أن على إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار، وأن ترفع حالة التأهب حيال ما يحدث من توترات أمنية في الشرق الأوسط، وما حصل في العراق لا يمكن فصله عما يحصل في اليمن، وأن كافة المسيرات باتت قريبة جدا من إسرائيل".

المصدر: I24