الإمارات.. وزير الدولة لشؤون الدفاع يزور جناح سوريا في "إكسبو"

زار وزير دولة الإمارات لشؤون الدفاع محمد أحمد البواردي الفلاسي الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي اليوم.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية إن الفلاسي عبر عن "سروره بزيارة الجناح السوري والتعرف على أقدم الحضارات من خلال المعروضات الموجودة".

وحسب بيان حصلت عليه الصحيفة، قال أبدى الوزير "اهتماما خاصا بالتاريخ القديم لسوريا، مؤكدا أهمية المحتوى الغني للتاريخ السوري، وحسن التنظيم وأدوات العرض الحديثة داخل الجناح وهو الأمر الذي جعل من الجناح السوري قبلة لزائري أكسبو 2020 بدبي".

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وأضافت الصحيفة أن الوزير الإماراتي والوفد المرافق جال في الجناح السوري، "واطلع على المعروضات الفنية والثقافية المتنوعة، من الأبجدية الأولى إلى الغرفة المخصصة للاستماع إلى أقدم تدوين موسيقي في التاريخ".

وقالت إن الوفد أبدى "إعجابا كبيرا بالمعرض الفني الجماعي الذي يستضيفه الجناح تحت عنوان "أنا السوري" حيث تمثل كل لوحة معروضة وجها من سوريا، وترتكز فكرة المعرض إلى أن كل إنسان سوري هو جزء من الوعي الجماعي بأننا جميعا متشابهون ومترابطون وبأننا معا سنبني مستقبل أكثر إشراقاً لسوريا والعالم". حسب الصحيفة.

وقدم المفوض العام للجناح سفير سورية في الإمارات غسان عباس، للوزير نسخة من أول اتفاقية سلام مكتوبة كانت السبب بوضع أوزار الحرب بين الحثيين والمصرين على الأرض السورية، بينما قدم الفلاسي درع وزارة الدولة لشؤون الدفاع الإماراتية.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية