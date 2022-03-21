خبير يكشف أسباب الزلازل في الجزائر

كشف شفيق عيدي، رئيس مصلحة رصد الزلازل، بمركز البحث في علم الفلك والجيو فيزياء في الجزائر عن أسباب حدوث الزلازل في البلاد.

وقال عيدي، في تصريح إن "الجزائر تقع في منطقة توافق التقاء الصفيحة التكتونية الأورو- أسيوية والصفيحة التكتونية الإفريقية".

وأكد الخبير أن "النشاط الزلزالي المسجل في شمال الجزائر راجع لالتقاء الصفيحتين الإفريقية والأورو- آسيوية"، مشيرا إلى أنه "يتم تسجيل حوالي 100 هزة أرضية في الشهر قوتها أقل من 3 درجات على سلم ريختر وأحيانا هناك هزات تفوق 3 درجات يشعر بها المواطن".

وأوضح أنه "في العالم يتم تسجيل الزلازل عند حدود الصفائح التكتونية" وبالنسبة للبحر الأبيض المتوسط أوضح الخبير، أنه "منقسم إلى قسمين ناحية شرقية تضم تركيا واليونان الهزات الأرضية تكون فيها أشد من الناحية الغربية التي تضم شمال الجزائر وإسبانيا والمصنفة كمنطقة معتدلة مقارنة بالجهة الشرقية".

وأضاف أن "الأرض متكونة من عدة صفائح تكتونية مثلا صفيحة المحيط الأطلسي والإفريقية والأورو-آسوية"، موضحا أن "الأرض فيها طبقات وهي القشرة الأرضية الرداء الداخلي والرداء الخارجي والنواة".

وأردف عيدي أن "الصفائح تتحرك فوق الكرة الأرضية وهناك صفائح في حالة تقارب وأخرى في حالة تباعد، والحركة تحدث بفعل الحرارة المتواجدة في أعماق الكرة الأرضية و التيار الحراري هو من يحرك الصفائح نحو بعضها البعض".

المصدر: "الشروق"