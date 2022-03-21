سوريا.. طائرات التحالف الدولي تحلق بكثافة فوق الحسكة والقامشلي (فيديو)

أفاد شهود عيان اليوم الاثنين بأن طائرات تابعة لقوات التحالف الدولي حلقت بكثافة في سماء الحسكة والقامشلي بسوريا.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن "تحليق طيران التحالف الدولي فوق طريق الحسكة – القامشلي يهدف لحماية رتل أمريكي مؤلف من 5 مدرعات".

وأمس الأحد رصدت كاميرا RT قافلة للتحالف الدولي محملة بمعدات عسكرية وسواتر إسمنتية وصهاريج نفط لدى وصولها إلى القامشلي قادمة من إقليم كردستان العراق متجهة لقواعد عسكرية أمريكية شرق الفرات.

المصدر: RT + "المرصد السوري لحقوق الإنسان"