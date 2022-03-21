مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة وعدد الإصابات بدول الخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي عن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون والتي تجاوزت 111 مليون، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 97.7%.

وأوضح مركز الإحصاء في تغريدة عبر "تويتر"، أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 3.556.983 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3.485.116 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20.275 حالة.

وأشار مركز الإحصاء، إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ 111.477.413، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.7%، وفي دول الخليج مجتمعة 98%.

من جانبها أوضحت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 62,387,427 جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات في المملكة.

المصدر: "مركز الإحصاء الخليجي"